"Более 80% детей региона вовлечены в систему допобразования, это эффективная профилактика суицидов", - Елена Парфенова

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
"Более 80% детей региона вовлечены в систему дополнительного образования, это эффективная профилактика суицидов", - сообщила консультант отдела по вопросам допобразования и воспитания регионального министерства образования Елена Парфенова на пресс-конференции 21 февраля.
По ее словам, вспышка интереса к суицидальной тематике среди подростков возникает в России не в первый раз.
"Данная проблема циклична, интерес к ней вспыхивает и гаснет периодически. Дети постоянно взрослеют и поколения сменяют друг друга. Просто этот интерес принимает различные формы", - сказала Елена Парфенова.
"Самой эффективной мерой профилактики является работа с родителями и своевременная работа школьных психологов с подростками. Она позволяет выявить суицидальные наклонности на ранней стадии и предложить подростку выбрать другой путь. В регионе по статистике 84% детей школьного возраста участвуют во внешкольной деятельности: посещают кружки, секции, занимаются спортом и являются участниками общественных организаций. Этот показатель выше среднероссийского", - отметила специалист.
"Такой род деятельности позволяет детям отвлечься от их виртуальных друзей, потому что реальный мир не менее интересен. Для детей естественно общаться, обмениваться мнениями, и разделять интересы друга, поэтому мы стараемся обеспечить их жизнь какими-то интересными увлечениями. Таким образом, это позволяет добиться позитивной динамики в регионе по подростковому суициду", - подвела итог консультант.
Напомним
, что любой человек, заметивший в соцсетях группы, которые, по его мнению, пропагандируют суицид, может обратиться в местную прокуратуру с жалобой.
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