Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
21 февраля 2017 18:27  [42] Почти 300 работников нижегородских предприятий ОПК приобрели квартиры в мкр "Бурнаковский" по госпрограмме
21 февраля 2017 17:23  [71] "Более 80% детей региона вовлечены в систему допобразования, это эффективная профилактика суицидов", - Елена Парфенова
21 февраля 2017 14:21  [169] Роспотребнадзор просит суд закрыть отравляющий воздух полигон отходов в Выксе Нижегородской области
21 февраля 2017 14:17  [169] "Работа по вопросам национального единства в Нижнем Новгороде последние полтора года ведётся слабо", - Алимагомед Махсубов
21 февраля 2017 14:00  [140] "Конгресс народов Нижегородской области" провел первое публичное мероприятие
21 февраля 2017 13:44  [387] Уголовное дело возбуждено по факту незаконной добычи лося в г.о. Бор Нижегородской области
21 февраля 2017 12:50  [750] Нижегородский губернатор Валерий Шанцев планирует передать вопросы туризма в ведение регионального минкульта
21 февраля 2017 12:39  [202] Круглый стол "Национальное единство - залог борьбы против международного терроризма и экстремизма"
21 февраля 2017 11:25  [117] Доходы бюджета ТФОМС Нижегородской области на 2017 год снижены на 5% от первоначальных
21 февраля 2017 11:22  [129] Нижегородский ЕРКЦ организовал сервис для ответов на вопросы по мобильному телефону клиентов в Кстове
Общество

"Более 80% детей региона вовлечены в систему допобразования, это эффективная профилактика суицидов", - Елена Парфенова

21 февраля 2017 17:23  [71] Общество
(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Более 80% детей региона вовлечены в систему дополнительного образования, это эффективная профилактика суицидов", - сообщила консультант отдела по вопросам допобразования и воспитания регионального министерства образования Елена Парфенова на пресс-конференции 21 февраля.

По ее словам, вспышка интереса к суицидальной тематике среди подростков возникает в России не в первый раз.

"Данная проблема циклична, интерес к ней вспыхивает и гаснет периодически. Дети постоянно взрослеют и поколения сменяют друг друга. Просто этот интерес принимает различные формы", - сказала Елена Парфенова.

"Самой эффективной мерой профилактики является работа с родителями и своевременная работа школьных психологов с подростками. Она позволяет выявить суицидальные наклонности на ранней стадии и предложить подростку выбрать другой путь. В регионе по статистике 84% детей школьного возраста участвуют во внешкольной деятельности: посещают кружки, секции, занимаются спортом и являются участниками общественных организаций. Этот показатель выше среднероссийского", - отметила специалист.

"Такой род деятельности позволяет детям отвлечься от их виртуальных друзей, потому что реальный мир не менее интересен. Для детей естественно общаться, обмениваться мнениями, и разделять интересы друга, поэтому мы стараемся обеспечить их жизнь какими-то интересными увлечениями. Таким образом, это позволяет добиться позитивной динамики в регионе по подростковому суициду", - подвела итог консультант.

Напомним, что любой человек, заметивший в соцсетях группы, которые, по его мнению, пропагандируют суицид, может обратиться в местную прокуратуру с жалобой.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph