Нижегородские абоненты Tele2 увеличили объем потребляемого мобильного интернета в 2016 году в 3 раза Бизнес

Нижегородские абоненты Tele2 увеличили объем потребляемого мобильного интернета в 2016 году в 3 раза по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает пресс-служба компании."За 2016 год число активных пользователей мобильного интернета в сети Tele2 выросло на 20%, общий объем потребляемого абонентами трафика увеличился в 3 раза", - говорится в сообщении.Такие данные приводятся в рейтинге мобильных устройств Tele2 за 2016 год. По итогам прошлого года смартфоны оператора заняли 53% от общего числа аппаратов, зарегистрированных в сети Tele2 России.По данным пресс-службы, активный рост в сегменте смартфонов в 2016 году продемонстрировали устройства с поддержкой LTE. В частности, за прошлый год проникновение 4G-аппаратов выросло на 10 процентных пунктов (п.п.), и их доля составила 14%. Лидером среди регионов по количеству смартфонов, работающих в сети 4G, является Москва, где количество таких устройств увеличилось на 11,6 п.п. и достигло 34%. В целом по России доля смартфонов в сети Tele2 превысила половину от общего числа зарегистрированных устройств.Самым популярным смартфоном в сети оператора стал брендированный Tele2 Mini, запущенный в продажу год назад. На втором и третьем местах расположились устройства Apple-iPhone 5S и iPhone 4S соответственно. За ними следуют несколько моделей Samsung Galaxy.В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: ее доля увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,3 п.п. и составила 84%. Второе место занимает iOS (8%), доля которой выросла за год на 0,9 п.п. Третье место по-прежнему у ОС Windows Phone, однако, она потеряла за год 1,2 п.п., заняв 4% от всех операционных устройств.В пресс-службе отметили, что с ростом популярности смартфонов увеличился также и объем передачи данных в сети Tele2. Средний трафик на одного пользователя в 2016 году вырос в три раза. Этому способствовало повсеместное строительство сетей 3G/4G, а также выход на рынок брендированных смартфонов.В Нижегородской области доля смартфонов, зарегистрированных в сети компании, по итогам 2016 года составила 46% от общего числа устройств.