Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
21 февраля 2017 17:40  [62] Нижегородские абоненты Tele2 увеличили объем потребляемого мобильного интернета в 2016 году в 3 раза
21 февраля 2017 17:14  [102] "Руководство ГК "ИлАгро" ставит под угрозу теплоснабжение жителей пос. Сатис", - Илья Вознесенский
21 февраля 2017 14:56  [99] Сбербанк прокредитует МРСК Центра и Приволжья на 4 млрд рублей
21 февраля 2017 14:03  [329] Нижегородское Заксобрание увеличило штрафы за безбилетный проезд в десять раз – до 1 тысячи рублей
21 февраля 2017 13:27  [110] Саровбизнесбанк отмечает рекордное количество открытых социальных вкладов "Доброе дело" в январе 2017 года
21 февраля 2017 11:54  [166] ЗС НО отменило норму о предоставлении земель под строительство гостиниц без торгов
20 февраля 2017 20:13  [521] Замгубернатора Ростовской области Александр Гребенщиков сменил Аржанова на посту гендиректора "ТНС энерго"
20 февраля 2017 14:50  [1565] Совет директоров рассмотрит вопрос о прекращении полномочий гендиректора "ТНС энерго" Дмитрия Аржанова
20 февраля 2017 13:51  [178] "Завод Красный Якорь" поставил более 17 тонн цепей для построенного в Нижнем Новгороде танкера RST27
17 февраля 2017 16:13  [526] Оператору "Дом.ру" грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение закона "О рекламе" в Нижегородской области
Бизнес

Нижегородские абоненты Tele2 увеличили объем потребляемого мобильного интернета в 2016 году в 3 раза

21 февраля 2017 17:40  [62] Бизнес

Нижегородские абоненты Tele2 увеличили объем потребляемого мобильного интернета в 2016 году в 3 раза по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За 2016 год число активных пользователей мобильного интернета в сети Tele2 выросло на 20%, общий объем потребляемого абонентами трафика увеличился в 3 раза", - говорится в сообщении.

Такие данные приводятся в рейтинге мобильных устройств Tele2 за 2016 год. По итогам прошлого года смартфоны оператора заняли 53% от общего числа аппаратов, зарегистрированных в сети Tele2 России.

По данным пресс-службы, активный рост в сегменте смартфонов в 2016 году продемонстрировали устройства с поддержкой LTE. В частности, за прошлый год проникновение 4G-аппаратов выросло на 10 процентных пунктов (п.п.), и их доля составила 14%. Лидером среди регионов по количеству смартфонов, работающих в сети 4G, является Москва, где количество таких устройств увеличилось на 11,6 п.п. и достигло 34%. В целом по России доля смартфонов в сети Tele2 превысила половину от общего числа зарегистрированных устройств.

Самым популярным смартфоном в сети оператора стал брендированный Tele2 Mini, запущенный в продажу год назад. На втором и третьем местах расположились устройства Apple-iPhone 5S и iPhone 4S соответственно. За ними следуют несколько моделей Samsung Galaxy.

В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит Android: ее доля увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3,3 п.п. и составила 84%. Второе место занимает iOS (8%), доля которой выросла за год на 0,9 п.п. Третье место по-прежнему у ОС Windows Phone, однако, она потеряла за год 1,2 п.п., заняв 4% от всех операционных устройств.

В пресс-службе отметили, что с ростом популярности смартфонов увеличился также и объем передачи данных в сети Tele2. Средний трафик на одного пользователя в 2016 году вырос в три раза. Этому способствовало повсеместное строительство сетей 3G/4G, а также выход на рынок брендированных смартфонов.

В Нижегородской области доля смартфонов, зарегистрированных в сети компании, по итогам 2016 года составила 46% от общего числа устройств.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph