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Общество

Почти 300 работников нижегородских предприятий ОПК приобрели квартиры в мкр "Бурнаковский" по госпрограмме

21 февраля 2017 18:27  [43] Общество
Один из домов мкр Бурнаковский (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области)

Один из домов мкр Бурнаковский

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Почти 300 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Нижнего Новгорода приобрели квартиры в микрорайоне "Бурнаковский" по государственной программе "Жилье для российской семьи". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 21 февраля 2017 года.

На церемонии вручения ключей очередным новоселам этого микрорайона губернатор региона Валерий Шанцев сказал, что в 2016 году по программе "Жилье для российской семьи" ключи от новых квартир получили более двух тысяч нижегородцев.

По словам начальника управления развития жилищного строительства минстроя Нижегородской области Евгений Морозов, из тех двух тысяч нижегородцев, что получили свои квартиры в прошлом году, более 800 - работники ОПК.

Проект по повышению доступности жилья для работников оборонно-промышленного комплекса реализуется совместно с ООО "Жилстрой-НН" с февраля 2016 года. Заместитель директора по маркетингу компании-застройщика Евгений Суменко сообщил, что всего в микрорайоне "Бурнаковский" в рамках этой программы работники предприятий ОПК региона уже приобрели 275 квартир.

СПРАВКА:
Микрорайон "Бурнаковский" - это жилой комплекс в Московском районе города Нижнего Новгорода, застройщиком является ООО "Жилстрой-НН". Реализация проекта началась во II квартале 2012 года. Всего в микрорайоне планируется строительство 35 домов (сейчас 22 введены в эксплуатацию), общей площадью около 280 тысяч кв.м. - это более 5,5 тысячи квартир.

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