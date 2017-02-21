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Происшествия

Нижегородец приговорен к условному сроку за повреждение деревьев заповедника "Керженский"

21 февраля 2017 18:54  [79] Происшествия
Поврежденное дерево в заповеднике Керженский (Фото: пресс-служба заповедника Керженский)

Поврежденное дерево в заповеднике Керженский

Фото: пресс-служба заповедника "Керженский"

Мужчина из Нижегородской области приговорен к условному сроку за повреждение деревьев заповедника "Керженский". Об этом сообщает пресс-служба заповедника 21 февраля 2017 года.

В совершении этого преступления обвинялся житель Борского г.о., который в июне 2016 года на тракторе въехал на территорию заповедника для того, что бы извлечь из р.Керженец бесхозный металлический рельс.

Маневрируя на тракторе, мужчина повредил колесами десять молодых деревьев черной ольхи, чем причинил ФГБУ "Государственный заповедник "Керженский" ущерб на сумму 22 тысячи рублей.

Правонарушение выявили сотрудники заповедника, когда патрулировали территорию. Мужчины подошли к трактористу и сообщили, что тот совершил административное правонарушение и теперь необходимо составить об этом протокол.

В ответ на это тракторист вышел из кабины и ударил одного из сотрудников заповедника кулаком по голове. Затем он взял металлический прицепной палец и замахнулся им в область головы второго сотрудника заповедника. Далее мужчина сел обратно в кабину трактора и уехал.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 260 ч.1 1. УК РФ (повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, если эти деяния совершены в значительном размере) и ст. 318 ч.1 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

В пресс-службе отметили, что дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимый не возражал против обвинения и полностью признал свою вину. Кроме того подсудимый уже частично возместил ущерб, нанесенный заповеднику - внес 8 тысяч рублей при общей сумме ущерба в 21,6 тысяч рублей.

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