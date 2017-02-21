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Общество

Нижегородское минэкологии оштрафовало замглавы г.Бор за разрешение на незаконную вырубку деревьев для строительства дома

21 февраля 2017 19:41  [65] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области оштрафовало заместителя главы администрации г.Бор Александра Федорова за разрешение на незаконную вырубку деревьев для строительства дома. Об этом сообщает нижегородский экологический центр "Дронт".

В ходе административного расследования выяснилось, что администрация Бора выдала ООО "Стеклоавтоматика Строй" разрешение вырубить в микрорайоне "Прибрежный" 49 деревьев в водоохранной зоне Волги. Расчищенная территория предназначалась для строительства жилого дома.

"При этом данное разрешение выдано с нарушением действующего законодательства, без предусмотренной по закону публичной экспертной оценки и без компенсационных выплат в бюджет района", - говорится в сообщении экоцентра.

Минэкологии региона провело проверку, результаты которой показали, что разрешение на вырубку деревьев выдал Александр Федоров и в связи с этим ведомство оштрафовало его. Сумма штрафа в сообщении не указывается, но руководитель экоцентра "Дронт" Асхат Каюмов пояснил НИА "Нижний Новгород", что объем штрафных санкций для должностных лиц в данном случае варьируется от 5 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, сейчас минэкологии необходимо установить размер компенсации ущерба, нанесенного незаконной вырубкой зеленому фонду г.Бор. Однако эту сумму оценивает орган местного самоуправления, представителем которого является оштрафованный Федоров. "Мы будем следить за ситуацией", - сказал Асхат Каюмов.

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