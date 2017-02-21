Предполагаемый несовершеннолетний организатор и четверо исполнителей убийства нижегородца предстали перед судом Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предполагаемый несовершеннолетний организатор и четверо исполнителей убийства нижегородца предстали перед судом. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 22 февраля 2017 года.Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК завершено расследование уголовного дела об убийстве жителя Бора. Как полагает следствие, 17-летний обвиняемый рассказал четверым своим знакомым о том, что один из их знакомых употребляет и распространяет наркотики. При этом он сформировал у них неприязненное отношение к этому человеку и предложил его убить.15 февраля 2016 года четверо обвиняемых под надуманным предлогом вывезли 18-летнего потерпевшего в безлюдное место в районе озера Юрасовское. Выйдя из машины, двое злоумышленников несколько раз ударили юношу ножом, отчего тот умер на месте. После убийства все четверо скрылись с места происшествия. В тот же день исполнители предъявили 17-летнему организатору вещи погибшего в качестве доказательства его убийства.Трое юношей были задержаны сотрудниками правоохранительных органов "по горячим следам". Впоследствии следователи нашли доказательства, изобличающие всех пятерых обвиняемых, в том числе и организатора. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 и 5 ст. 33 п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и пособничество в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, а также совершение убийства группой лиц по предварительному сговору).Кроме того, следователи совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области выявили, что организатор убийства в январе 2016 года, разместил на своей странице в социальной сети звуковой файл с личными комментариями к нему, информация из которых, как установлено экспертизой, направлена на признание идеологии и практики терроризма. В связи с этим ему также инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).Организатор и два непосредственных исполнителя убийства заключены под стражу.С 21-летним обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в суд.Уголовное дело в отношении четверых несовершеннолетних обвиняемых направлено для рассмотрения по существу в Московский окружной военный суд.