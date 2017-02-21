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Происшествия

Пешеход погиб под колесами КамАЗа в Нижнем Новгороде 21 февраля

22 февраля 2017 09:13  [171] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пешеход погиб под колесами КамАЗа в Нижнем Новгороде 21 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 01:45 на ул. Сусловой в Советском районе водитель КамАЗ 6520 совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход - мужчина 1944 года рождения – получил смертельное ранение.

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