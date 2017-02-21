Пешеход погиб под колесами КамАЗа в Нижнем Новгороде 21 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в 01:45 на ул. Сусловой в Советском районе водитель КамАЗ 6520 совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, вне зоны видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход - мужчина 1944 года рождения – получил смертельное ранение.
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