Движение трамваев по маршрутам № 19 и № 27 будет временно закрыто в Нижнем Новгороде 23-26 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев по маршрутам № 19 и № 27 будет временно закрыто в Нижнем Новгороде 23-26 февраля 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.Согласно информации, это связано с производством строительно-монтажных работ между домами №1/1 по улице Надежды Сусловой и №12 по улице Елховская. Движение трамваев будет закрыто с 08:00 23 февраля до 22:00 26 февраля.В сообщении отмечается, что на это время трамваи №18 (наружное кольцо) будут ходить по схеме: "Лапшиха - улица Ошарская - улица Белинского - площадь Лядова - улица Пушкина - улица Бекетова - Лапшиха". Трамваи №18 (внутреннее кольцо) - в противоположном направлении.