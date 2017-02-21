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Происшествия

Суд приговорил нижегородца к четырем годам двум месяцам колонии за разбойное нападение

22 февраля 2017 10:11  [86] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Дзержинска Нижегородской области к четырем годам двум месяцам колонии за разбойное нападение. Об этом сообщает прокуратура региона 22 февраля 2017 года.

Согласно информации, дело отношении ранее судимого 29- летнего мужчины слушалось в Дзержинском городском суде.

Было установлено, что вечером 25 ноября 2016 года нетрезвый обвиняемый зашел в магазин на ул. Пушкинской и, воспользовавшись отсутствием покупателей, стал угрожать продавцу ножом и требовать деньги. Продавец была вынуждена передать ему 6 тысяч рублей из кассы. После этого мужчина из магазина скрылся.

"Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, в качестве смягчающих обстоятельств признаны явка с повинной и возмещение обвиняемым ущерба в полном объеме", - говорится в сообщении.

Дзержинец признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Ему назначено наказание в виде четырех лет двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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Теги:
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