Офис продаж и обслуживания клиентов Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" открылся по новому адресу в Кстове Общество

Новый адрес офиса продаж и обслуживания клиентов Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" открылся по новому адресу в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Согласно информации, с 22 февраля 2017 года офис работает по адресу: бульвар Нефтепереработчиков, д. 19. В связи с переездом после 21 февраля прием клиентов-юридических лиц по адресу: ул. Шохина, д. 2 осуществляться не будет.



В сообщении отмечается, что в новом офисе прием юридических лиц по вопросам заключения и исполнения договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения, передачи показаний приборов учета по нежилым помещениям осуществляется с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00; в пятницу: с 8:00 до 16:00, без перерыва.



"Наша задача – создание комфортных условий для клиентов компании. Кроме решения договорных и иных вопросов, в новом офисе наши клиенты могут также произвести оплату за потребленные тепловые ресурсы", - отметил директор филиала Александр Бобров.

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