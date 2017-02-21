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Происшествия

Осуществлявший ремонтные работы на нефтепроводе рабочий погиб в Нижегородской области

22 февраля 2017 10:37  [79] Происшествия
Следственный комитет РФ (Фото: НИА Нижний Новгород)

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Осуществлявший ремонтные работы на нефтепроводе рабочий погиб в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Согласно информации, ЧП произошло днем 21 февраля 2017 года в поле около с. Каркалей Ардатовского района области. Следователи из Арзамаса организовали проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, на время ремонтных работ на нефтепроводе было установлено пневматическое заглушивающее устройство. В момент, когда сварщик нагнулся, заглушка вылетела, попав ему в голову. От полученных телесных повреждений 60-летний мужчина скончался на месте. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи изъяли это устройство см целью установления его исправности, также изъята документация на производство работ. Также в ходе проверки будут установлены лица, ответственные за соблюдение техники безопасности при производстве ремонтных работ.

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