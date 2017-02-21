Горадминистрация намерена подготовить дизайн-макет оформления Нижнего Новгорода к юбилею до ноября 2017 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Горадминистрация намерена подготовить дизайн-макет оформления Нижнего Новгорода к юбилею до ноября 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в муниципальном казенном учреждении "Городской центр градостроительства и архитектуры".



Согласно информации, срок презентации оформления и пространственного развития города утвержден на заседании оргкомитета в феврале. Кроме того, до конца года будет разработана и утверждена юбилейная символика к празднованию и проведен мониторинг состояния и организации работы по реконструкции объектов культурного наследия.



Как сообщили в министерстве культуры области, каждый год будет проходить под знаком тематических событий и одного из социально-экономических направлений в развитии города: 2017-й – год нижегородс­кой архитектуры и старины; 2018-й – год спорта и здоровья; 2019-й – год искусства и народного творчеств­а; 2020-й – год промышленности, науки и образования; 2021 – год 800-летия Нижнего Новгорода.











Горадминистрация намерена подготовить дизайн-макет оформления Нижнего Новгорода к юбилею до ноября 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в муниципальном казенном учреждении "Городской центр градостроительства и архитектуры".Согласно информации, срок презентации оформления и пространственного развития города утвержден на заседании оргкомитета в феврале. Кроме того, до конца года будет разработана и утверждена юбилейная символика к празднованию и проведен мониторинг состояния и организации работы по реконструкции объектов культурного наследия.Как сообщили в министерстве культуры области, каждый год будет проходить под знаком тематических событий и одного из социально-экономических направлений в развитии города: 2017-й – год нижегородс­кой архитектуры и старины; 2018-й – год спорта и здоровья; 2019-й – год искусства и народного творчеств­а; 2020-й – год промышленности, науки и образования; 2021 – год 800-летия Нижнего Новгорода. Напомним , что регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия города в 2019-2021 годах. Также напомним , в ноябре 2016 года Сергей Горин отмечал, что подготовка к юбилейной дате в ближайшие годы будет вестись в рамках текущего финансирования, поскольку в региональном бюджете дополнительных средств на эти цели не предусмотрено. Ранее сообщалось , что Президент РФ Владимир Путин 22 сентября 2015 года подписал указ о праздновании 800-летия основания Нижнего Новгорода, которое пройдет в 2021 году.

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