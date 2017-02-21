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Экономика

Гордума одобрила увеличение предельного объема муниципального долга Нижнего Новгорода почти на 140 млн рублей

22 февраля 2017 10:52  [67] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Гордума одобрила увеличение предельного объема муниципального долга Нижнего Новгорода почти на 140 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания Гордумы 22 февраля 2017 года.

Согласно принятому решению, предельный объем долга областного центра на 2017 год увеличен на 139,4 млн рублей - с 10,332 до 10,471 млрд рублей.

Напомним, в ноябре 2015 года Дума Нижнего Новгорода увеличила предельный объем муниципального долга с 70 до 80% общегодового объема доходов бюджета.

Напомним также, что муниципальный долг Нижнего Новгорода увеличился с декабря 2016 года к февралю 2017 года на 16,6%: с 8,169 до 9,529 млрд рублей. Сумма долга складывается из кредитов коммерческих банков (9, 079 млрд рублей) и бюджетных кредитов (450 млн рублей).

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