Нижегородская Дума согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей в 2017 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Нижнего Новгорода согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей в 2017 году. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 22 февраля.



Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что срок заимствования составляет пять лет, процентная ставка – 9,5% годовых. Председатель комиссии Гордумы по бюджетной политике Марк Фельдман в свою очередь отметил, что при размещении облигаций экономия для бюджета в течение пяти лет может составить до 1 млрд рублей.



"Пару лет назад Дума отказалась от идеи размещения займа, тогда цены заимствования были высоки, и целесообразность такого размещения была бы отрицательной", - отметил Фельдман.



Депутат от КПРФ Евгений Лазарев поинтересовался у Юрия Мочалкина, от каких краткосрочных кредитов планируется отказаться и какие санкции со стороны банков в таком случае могут быть применены. Мочалкин ответил, что будут замещены займы с самыми высокими процентными ставками.



"По нашим договорам с банками санкции при досрочном возвращении кредита не предусмотрены", - отметил директор финансового департамента.



По итогам обсуждения вопроса предельный объем выпуска облигаций на 2017 год Гордума согласовала.







Напомним, в декабре 2014 года депутаты Думы предыдущего созыва Дума Нижнего Новгорода согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей в 2017 году. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 22 февраля.Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что срок заимствования составляет пять лет, процентная ставка – 9,5% годовых. Председатель комиссии Гордумы по бюджетной политике Марк Фельдман в свою очередь отметил, что при размещении облигаций экономия для бюджета в течение пяти лет может составить до 1 млрд рублей."Пару лет назад Дума отказалась от идеи размещения займа, тогда цены заимствования были высоки, и целесообразность такого размещения была бы отрицательной", - отметил Фельдман.Депутат от КПРФ Евгений Лазарев поинтересовался у Юрия Мочалкина, от каких краткосрочных кредитов планируется отказаться и какие санкции со стороны банков в таком случае могут быть применены. Мочалкин ответил, что будут замещены займы с самыми высокими процентными ставками."По нашим договорам с банками санкции при досрочном возвращении кредита не предусмотрены", - отметил директор финансового департамента.По итогам обсуждения вопроса предельный объем выпуска облигаций на 2017 год Гордума согласовала. Ранее сообщалось , что облигации планируется разместить осенью текущего года.Напомним, в декабре 2014 года депутаты Думы предыдущего созыва не одобрили предлагаемый главой администрацией Олегом Кондрашовым предельный объем выпуска облигаций на 2015 год в размере 4 млрд рублей. Кондрашов тогда отметил , что считает этот отказ ошибкой, так как, "действующий или новый административный аппарат все равно будет брать кредиты, но дороже, чем облигационный заем".

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