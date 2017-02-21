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Экономика

Нижегородская Дума согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей в 2017 году

22 февраля 2017 11:10  [55] Экономика
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Дума Нижнего Новгорода согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей в 2017 году. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 22 февраля.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что срок заимствования составляет пять лет, процентная ставка – 9,5% годовых. Председатель комиссии Гордумы по бюджетной политике Марк Фельдман в свою очередь отметил, что при размещении облигаций экономия для бюджета в течение пяти лет может составить до 1 млрд рублей.

"Пару лет назад Дума отказалась от идеи размещения займа, тогда цены заимствования были высоки, и целесообразность такого размещения была бы отрицательной", - отметил Фельдман.

Депутат от КПРФ Евгений Лазарев поинтересовался у Юрия Мочалкина, от каких краткосрочных кредитов планируется отказаться и какие санкции со стороны банков в таком случае могут быть применены. Мочалкин ответил, что будут замещены займы с самыми высокими процентными ставками.

"По нашим договорам с банками санкции при досрочном возвращении кредита не предусмотрены", - отметил директор финансового департамента.

По итогам обсуждения вопроса предельный объем выпуска облигаций на 2017 год Гордума согласовала.

Ранее сообщалось, что облигации планируется разместить осенью текущего года.

Напомним, в декабре 2014 года депутаты Думы предыдущего созыва не одобрили предлагаемый главой администрацией Олегом Кондрашовым предельный объем выпуска облигаций на 2015 год в размере 4 млрд рублей. Кондрашов тогда отметил, что считает этот отказ ошибкой, так как, "действующий или новый административный аппарат все равно будет брать кредиты, но дороже, чем облигационный заем".

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