Нижегородская Дума согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей в 2017 году

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Дума Нижнего Новгорода согласовала размещение облигаций на 5 млрд рублей в 2017 году. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 22 февраля.
Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что срок заимствования составляет пять лет, процентная ставка – 9,5% годовых. Председатель комиссии Гордумы по бюджетной политике Марк Фельдман в свою очередь отметил, что при размещении облигаций экономия для бюджета в течение пяти лет может составить до 1 млрд рублей.
"Пару лет назад Дума отказалась от идеи размещения займа, тогда цены заимствования были высоки, и целесообразность такого размещения была бы отрицательной", - отметил Фельдман.
Депутат от КПРФ Евгений Лазарев поинтересовался у Юрия Мочалкина, от каких краткосрочных кредитов планируется отказаться и какие санкции со стороны банков в таком случае могут быть применены. Мочалкин ответил, что будут замещены займы с самыми высокими процентными ставками.
"По нашим договорам с банками санкции при досрочном возвращении кредита не предусмотрены", - отметил директор финансового департамента.
По итогам обсуждения вопроса предельный объем выпуска облигаций на 2017 год Гордума согласовала.
Ранее сообщалось
, что облигации планируется разместить осенью текущего года.
Напомним, в декабре 2014 года депутаты Думы предыдущего созыва не одобрили
предлагаемый главой администрацией Олегом Кондрашовым предельный объем выпуска облигаций на 2015 год в размере 4 млрд рублей. Кондрашов тогда отметил
, что считает этот отказ ошибкой, так как, "действующий или новый административный аппарат все равно будет брать кредиты, но дороже, чем облигационный заем".
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