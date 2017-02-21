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Происшествия

Девять человек обратились за медицинской помощью после массового ДТП в центре Нижнего Новгорода 22 февраля

22 февраля 2017 11:27  [9] Происшествия
Девять человек обратились за медицинской помощью после массового ДТП в центре Нижнего Новгорода 22 февраля года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, дорожный инцидент с участием двух автобусов ПАЗ, одного ЛиАЗа и легковой машины произошел в начале девятого часа утра на площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе. "Массовое ДТП произошло на светофоре, у которого остановился один из автобусов. Поскольку скорости у участников ДТП были небольшие, есть надежда, что у пострадавших нет серьезных травм", - добавили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД

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Теги:
ДТП
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