Девять человек обратились за медицинской помощью после массового ДТП в центре Нижнего Новгорода 22 февраля Происшествия

Девять человек обратились за медицинской помощью после массового ДТП в центре Нижнего Новгорода 22 февраля года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.



Согласно информации, дорожный инцидент с участием двух автобусов ПАЗ, одного ЛиАЗа и легковой машины произошел в начале девятого часа утра на площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе. "Массовое ДТП произошло на светофоре, у которого остановился один из автобусов. Поскольку скорости у участников ДТП были небольшие, есть надежда, что у пострадавших нет серьезных травм", - добавили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД

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