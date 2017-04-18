Департамент дорхозяйства рекомендует "переобувшимся" на летнюю резину нижегородцам воздержаться от поездок Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода рекомендует "переобувшимся" на летнюю резину нижегородцам воздержаться от поездок.

Из-за снегопада, начавшегося вечером 19 апреля, о чем синоптики предупреждали еще вчера утром, утром 20 апреля, по данным сервиса Яндекс пробки, Нижний Новгород встал в девятибалльных пробках. Также увеличилось количество ДТП, особенно на мостах и подъемах.

Комментируя это, замдиректора департамента Роман Ухабин сообщил, что "для второй половины апреля такая погода с обильным выпадением осадков в виде снега в короткий промежуток времени, не является нормой".

В департаменте отметили, что в соответствии с законом "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области", к 15 апреля дорожные предприятия должны перепрофилировать машины для летней уборки – с просыпки песко-соляной смесью на полив, на тракторах ковши необходимо сменить на щетки.

"Предприятия уже начали переоборудовать спецмашины. Но, зная переменчивость погоды, мы оставили часть техники для работы в зимнем режиме. После получения предупреждения от синоптиков, дорожники уже ночью провели просыпку подъемов, мостов, эстакад, на центральных дорогах особое внимание уделяли поворотам", - заявил Ухабин.

Сообщается, что с утра и в течение дня в городе работают 34 комбинированные дорожные машины и 32 МТЗ, которые занимаются противогололедной обработкой проезжей части. В приоритетном порядке от снега очищаются остановки, для чего задействованы около 200 дорожных рабочих. (Для сравнения: во время снегопадов в феврале в городе работало более 200 единиц техники, - прим. НИА "Нижний Новгород).

"Противогололедная обработка дорог и прометание продолжится до окончания снегопада. После этого понадобится еще как минимум сутки, чтобы привести дороги в нормативное состояние. Основная часть работ с привлечением тяжелой техники будет проводиться ночью", - сказал Роман Ухабин.

В департаменте жилья и инженерной инфраструктуры уточнили, что во дворах на уборку снега вышли около 2800 дворников.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продлится до конца дня и в ночь на пятницу. "Многие водители уже "переобулись" в летнюю резину. Дорожные службы настоятельно просят таких автомобилистов не выезжать сегодня на личных автомобилях, а воспользоваться услугами общественного транспорта. Несмотря на противогололедную обработку дорог, в таких погодных условиях на проезжей части неизбежно образуется каша, при которой летняя резина не дает должного сцепления с дорогой", - отметил Роман Ухабин.