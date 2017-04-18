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Общество

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного снега до вечера 20 апреля

20 апреля 2017 13:15  [366] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного снега до вечера 20 апреля 2017 года. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Сегодня до конца дня и вечером в Нижегородской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель, порывы северного и северо-восточного ветра до 18 м/с.

В связи с этим, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередачи и связи, возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций (в том числе строительных кранов), падение деревьев со слабой корневой системой. Кроме того, возможны нарушения в работе систем ЖКХ.

Также прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП и возникновением заторов на трассах.

Напомним, что вчера гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Нижегородской области из-за сильного ветра и снега. Синоптики ожидали, что такие явления продлятся в области до утра 20 апреля.

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Теги:
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