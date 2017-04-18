Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2017" компании "Ростелеком" стартовал 19 апреля Общество

Всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2017" компании ПАО "Ростелеком" и Пенсионного фонда России стартовал 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании 20 апреля.

Участниками III всероссийского конкурса могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

Номинации конкурса: Портал gosuslugi.ru: мой опыт; Мои интернет-достижения; Интернет-предприниматель, интернет - работодатель; Интернет-краевед; Интернет-путешественник.

Целями конкурса являются: популяризация обучения работе в сети интернет; формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий; определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов; выявление наиболее активных регионов, а также продвижение обучающего портала "Азбука Интернета".

Конкурсные работы принимаются с 19 апреля по 9 октября 2017 года, а итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте обучающего портала "Азбука Интернета", приложив свою конкурсную работу - эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Ростелекома, Пенсионного фонда РФ, министерства социальной политики Нижегородской области, Российской ассоциации электронных коммуникаций и регионального общественного центра интернет-технологий.

СПРАВКА:

Первый всероссийский конкурс "Спасибо интернету 2015" прошел с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс поступило более 2 000 работ из 78 регионов РФ, а также из Республики Армения. Участниками конкурса стали более 2 000 представителей старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и закончившие специализированные компьютерные курсы. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации "Самый активный регион" стал Красноярский край: от красноярских пенсионеров поступило более 10% от всех работ, присланных на конкурс.

Обучающее пособие и интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках подписанного 22 января 2014 года. Соглашения между ПАО "Ростелеком" и Пенсионным фондом РФ о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Целью сотрудничества является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть Интернет и повышению качества жизни благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в сети интернет.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия "Азбука Интернета" получили рецензию Института информатизации образования Российской академии образования. Из заключения института следует, что представленные на рецензию материалы соответствуют всем требованиям, предъявляемым к учебно-методическим материалам, изданы своевременно, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.