Акция "День открытых людей" пройдет в салонах Tele2 21 апреля Бизнес

Фото: Tele2

Акция "День открытых людей" пройдет в салонах Tele2 21 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 20 апреля.

"Во время традиционной акции "День открытых людей" нижегородцы смогут не только получить консультацию от топ-менеджеров компании, но и принять участие в конкурсе "Без звезд в рекламе", победители которого станут героями рекламных кампаний оператора", - говорится в сообщении.

"День открытых людей" пройдет в 15 салонах связи оператора в Нижегородской области. В течение всего дня топ-менеджеры и специалисты различных департаментов ответят на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки "Мой".

Подключать новых абонентов и отвечать на вопросы посетителей фирменных магазинов оператора будут директор макрорегиона (МКР) "Волга" Tele2 Равиль Хайбуллин, HR-директор макрорегиона "Волга" Елена Маковесова, директор по юридическим вопросам макрорегиона "Волга" Юлия Максимова и руководитель абонентского обслуживания макрорегиона "Волга" Евгений Цима.

Акция "День открытых людей", в которой принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании десятый раз. По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс "Без звезд в рекламе" для своих абонентов. Компания предлагает клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или "ВКонтакте" с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_3. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия - они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.

Мероприятие пройдет в следующих салонах связи: г. Лукоянов, ул. Пушкина, 59; с. Вад, ул. 50 лет Октября, 27; г. Лысково, ул. Мичурина, 56; г. Богородск, ул. Котельникова, 1 "Б"; г. Городец, ул. Фигнер, 8; г. Перевоз, пер. Комсомольский, 18; пос. Бутурлино, ул. Ленина, 142; г. Павлово, пл. Базарная, 2; г. Саров, ул. Московская, 5; г. Саров, ул. Силкина, 31; г. Сергач, ул. Свердлова, 63; г. Выкса, ул. Комсомольская; г. Бор, пл. Рыночная, 3; Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 58/1 и г. Навашино, ул. Корабелов, 3 "А".