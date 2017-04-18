Около 20 муниципалитетов Нижегородской области рассматривают возможность стать техзаказчиками капремонта МКД Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Около 20 муниципалитетов Нижегородской области рассматривают возможность стать техзаказчиками капремонту многоквартирных домов (МКД). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в облправительстве 20 апреля.



В феврале 2017 года администрация Нижнего Новгорода предложила депутатам Гордумы рассмотреть вариант создания городского Фонда капремонта многоквартирных домов или передачи функций технического заказчика либо муниципалитету, либо муниципальному учреждению. С такой же инициативой выступает фракция КПРФ в Заксобрании Нижегородской области (ЗС НО).



Как пояснили в фонде капремонта МКД, муниципалитеты уже сейчас имеют возможность усилить контроль за капремонтом, становясь техническим заказчиком работ, самостоятельно проводя конкурсы, выбирая подрядчиков, отслеживая актуализацию региональной программы. В регионе есть подобные примеры: так, городской округ Семеновский является техническим заказчиком ремонтных работ в течение двух лет.

Как заявил замминистра энергетики и ЖКХ Станислав Шульгин, ряд районов уже подписали соответствующие документы, с кем-то еще ведутся переговоры, однако к такой форме взаимодействия отмечается повышенный интерес.

В газете "Коммерсант-Приволжье", в свою очередь, сообщается, что 19 апреля на заседании комитета ЗС НО по жилищно-коммунальному хозяйству идею создания второго регионального оператора специально для Нижнего Новгорода раскритиковал заместитель губернатора Александр Байер, посчитав ее "политически мотивированной".



"Вопрос недоверия надо решать по-другому. Сепаратные переговоры и деление фондов только усугубят недоверие", - цитирует чиновника издание.



Как сообщили в фонде капитального ремонта, содержание самого фонда в настоящее время оплачивается из средств бюджета Нижегородской области и обходится в среднем порядка 200 млн рублей в год. "На Нижний Новгород приходится чуть меньше половины региональной ремонтной программы. Таким образом, при создании регоператора муниципалитет получит дополнительные ежегодные расходы в размере десятков миллионов рублей. Не говоря уже о технических сложностях: передача лицевых счетов, бухгалтерии, поиск новых сотрудников", - подчеркнули в фонде.



Напомним, по данным фонда капремонта МКД, в 2017 году стоит задача отремонтировать 669 многоквартирных домов и завершить работы, переходящие с программы 2015-2016 годов. В целом, предстоит отремонтировать 1 500 - 1 700 домов.