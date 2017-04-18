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Общество

Ростелеком создал дополнительные опции для пользователей онлайн-игр тарифного плана "Игровой"

20 апреля 2017 16:10  [151] Общество

Фото: Ростелеком

ПАО "Ростелеком" создало дополнительные опции для пользователей онлайн-игр тарифного плана "Игровой". Об этом сообщает пресс-служба компании 20 апреля 2017 года.

Речь идет о расширении возможности тарифного плана "Игровой" услуги "Домашний интернет", который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. С 20 апреля пользователям тарифа стала доступна для подключения новая опция от сервиса 4game ("Фогейм"): она дает преимущества в играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

"Ростелеком по данным аналитического агентства "ТМТ Консалтинг", по итогам 2016 года является интернет-провайдером №1 в России по количеству абонентов широкополосного доступа в интернет, обслуживает более 12,3 млн домохозяйств и предприятий. Предлагая широкую линейку тарифов на "Домашний интернет", соответствующую различным стилям потребления услуги, Ростелеком также развивает нишевые предложения для клиентов с четкими предпочтениями. Одно из таких целевых предложений – тарифный план "Игровой", который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется популярностью среди онлайн-игроков", - сообщает пресс-служба.

"Тарифный план "Игровой" сделан специально для российских игроков, он объединяет то, что им нужно - высокую скорость доступа в интернет (до 250 Мбит/с) и эксклюзивные опции, которые позволяют быстрее добиваться побед. Мы изначально говорили о стремлении расширить возможности тарифа и привлечь новую аудиторию. Благодаря опции "Фогейм" мы выходим на более молодых пользователей. Ростелеком и дальше будет развивать тариф "Игровой", чтобы он отвечал потребностям игроков любых возрастов и предпочтений. С эксклюзивными опциями наши абоненты смогут быстрее добиваться побед в любимых играх", – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО "Ростелеком" Диана Самошкина.

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