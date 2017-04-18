Промсвязьбанк создал web-версию PSB On-Line - интернет-банк "Мой бизнес" Бизнес

Промсвязьбанк создал web-версию PSB On-Line - интернет-банк "Мой бизнес". Об этом сообщает пресс-служба банка 20 апреля 2017 года.

"Промсвязьбанк запускает новый Интернет-банк "Мой бизнес" - web-версию действующего интернет-банка PSB On-Line. Теперь, чтобы зайти в личный кабинет не потребуется устанавливать программное обеспечение - вход будет осуществляться клиентом через сайт Интернет-банка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что клиенты на этом сайте могут создавать и отправлять платежные поручения в рублях, подключать продукты банка и работать с документами. Также пользователям доступна информация по счету (в т.ч. выписка, графики и диаграммы).

Помимо этого, изменения внесены во внешнее оформление интернет-банка. Планируется, что к концу года интернет-банк "Мой бизнес" пополнится всем имеющимся в PSB On-Line функционалом.

"Чтобы помогать нашим клиентам идти в ногу со временем, мы сами должны быть в тренде. Мы постоянно совершенствуем наш продукт, реагируя на обратную связь от пользователей, и стараемся предугадывать потребность клиента еще до ее возникновения", - сказал директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

СПРАВКА:

ПАО "Промсвязьбанк" (Москва) - основан в 1995 году, является одним из ведущих российских частных банков с активами в 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) в 148 млрд рублей по данным на 1 января 2017 года согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50% обыкновенных акций банка, 11,7% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, и по 10% - НПФ "Будущее", НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, а также ПАО МКБ в рамках РЕПО.