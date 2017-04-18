Нижегородский "Гидромаш" направит почти 31 млн рублей на выплату дивидендов за 2016 год

Гидромаш
Фото: официальный сайт
ОАО "Гидромаш" (Нижний Новгород) направит почти 31 млн рублей на выплату дивидендов за 2016 год. Об этом говорится в сообщении завода.
Согласно информации, решение о выплате дивидендов за 2016 год в размере 50 рублей на одну акцию было принято на общем собрании акционеров 14 апреля 2017 года.
Годовые дивиденды будут выплачены до 3 июня. Акционеры утвердили распределение чистой прибыли. Так, кроме того, 1,577 млрд рублей будет направлено на обновление основных фондов, 100 млн рублей – на решение социальных вопросов. На собрании также был утвержден годовой отчет компании за 2016 год и бухгалтерская отчетность.
Напомним, в 2016 году ОАО "Гидромаш" увеличило прибыль в 3,5 раза – до 1,708 млрд рублей.
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Нижегородское ОАО "Гидромаш" – одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов.
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