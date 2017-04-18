Самовольно установленные прилавки демонтированы в Московском районе по поручению нижегородской администрации Общество

Демонтаж самовольно установленного прилавка Фото: управление по работе со СМИ горадминистрации

Самовольно установленные торговые прилавки демонтированы в Московском районе по поручению администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 20 марта 2017 года.

Мероприятия по ликвидации приспособлений для торговли, размещенных в местах стихийно возникающей несанкционированной уличной торговли, развернутой недобросовестными продавцами прошли в рамках реализации комплекса мер по благоустройству и санитарной очистке района.

В ходе исполнения запланированных действий были демонтированы так называемые "прилавки", с которых осуществлялась незаконная торговля на улицах Березовской, Страж Революции и Сормовском шоссе.