Саровбизнесбанк выступил спонсором математической школы в нижегородском СарФТИ Бизнес

ПАО "Саровбизнесбанк" выступил спонсором математической школы в Саровском физико-техническом институте (СарФТИ) в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба банка 21 апреля 2017 года.

В работе одиннадцатой Всероссийской молодежной научно-инновационной школы "Математика и математическое моделирование" приняли участие 170 студентов, аспирантов и молодых ученых из ведущих вузов России, научных центров Нижегородской области.

Участники представили свои работы в семи секциях, посвященных системам математического моделирования, применению математического моделирования в точных, естественных и общественных науках, а также обеспечению безопасности информационных и технических систем.

Впервые в рамках научной школы была организована специальная секция для учащихся общеобразовательных школ Сарова, которые также представили свои научно-исследовательские проекты.

Призы победителям и призерам вручила старший вице-президент Саровбизнесбанка Евгения Бойкова.

"СарФТИ является нашим давним партнером. На протяжении нескольких лет наш банк выступает спонсором математической школы, мы стараемся всячески поддерживать талантливых ребят. Такое мероприятие, безусловно, способствует популяризации науки и профессии ученого среди студентов", - сказала Евгения Бойкова.

СПРАВКА:

ПАО "Саровбизнесбанк" основан в 1992 году - универсальный коммерческий банк и крупнейший самостоятельный банк Нижегородской области. Предлагает широкий спектр услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть насчитывает 70 структурных подразделений.