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21 апреля 2017 11:29  [307] Уголовное дело возбуждено в отношении нижегородца по подозрению в совершении ДТП с пострадавшей беременной девушкой
Происшествия

Уголовное дело возбуждено в отношении нижегородца по подозрению в совершении ДТП с пострадавшей беременной девушкой

21 апреля 2017 11:29  [307] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Нижнего Новгорода по подозрению в совершении ДТП с пострадавшей 18-летней беременной девушкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 21 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что ДТП произошло 25 ноября 2016 года в районе дома №11 на ул. Циолковкого Нижнего Новгорода. Подозреваемый 33-летний водитель иномарки, нарушив ПДД, совершил наезд на 18-летнею беременную девушку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девушку госпитализировали с диагнозами: открытый перелом правой голени и рваные раны в области лодыжки, а также другие переломы нижних конечностей, вывихи и разрывы связочного аппарата. Все это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя специализированный следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В настоящее время прокуратура признала законным решение о возбуждении дела.

В прокуратуре пояснили, что за указанное преступление предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до двух лет.

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