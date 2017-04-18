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Бизнес

Сбербанк запустил специальную программу с застройщиками

21 апреля 2017 13:50  [205] Бизнес

ПАО "Сбербанк" запустило специальную программу с застройщиками. Об этом сообщает пресс-служба банка 21 апреля 2017 года.

Согласно информации, программа позволяет получить ипотеку по ставкам 8,4% и 8,9% для покупки жилья в новостройках по всей стране. Дисконт от базовой ставки составляет 2-2,5 п.п.

Ставка в размере 8,4% предлагается для покупки жилья более чем у 160 застройщиков. Ставка 8,9% доступна для приобретения квартир более чем у 240 компаний.

"После снижения и упрощения базовых ставок, которое мы провели 20 февраля 2017 года, Сбербанк вместе с нашими партнерами запустили специальную программу, которая позволяет оформить ипотечный кредит по еще более привлекательным ставкам. Это предложение стало возможным благодаря субсидированию базовой ставки со стороны застройщиков в размере 1,5 п.п. и дополнительного дисконта со стороны Сбербанка в размере 0,5 п.п. Также Сбербанк предоставляет еще одну скидку 0,5 п.п. за использование сервиса электронной регистрации сделки в Росреестре", – отметил директор управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васёв.

Предложение действует до 31 мая 2017 года.

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