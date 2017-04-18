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Общество

Почти 80 документов с автографами и письмами Владимира Ленина выявлено в архиве Нижегородской области по данным на 2017 год

21 апреля 2017 14:39  [408] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Почти 80 документов с автографами и письмами Владимира Ленина выявлено в архиве Нижегородской области по данным на 2017 год. Об этом руководитель комитета по делам архивов области Борис Пудалов сообщил в рамках пресс-конференции 21 апреля.

По его словам, в государственных архивах области на данный момент выявлено 78 документов с автографами Ленина. Это и собственноручно написанные им письма и телеграммы и подписи на машинописных документах.

Он отметил, что среди архивов переписки Ленина, связанных с историей региона имеются постановления об отпуске средств для Нижегородской ярмарки, на подготовительные работы по постройке моста через реку Оку; записки Ленина в Нижний Новгород о готовящемся белогвардейском мятеже, об усилении внимания за охраной артиллерийского имущества Волжской военной флотилии; телеграммы о закупке валяной обуви для Красной Армии в пределах Нижегородской губернии, о недопустимости отчуждения крестьянских земель в пользование совхозов и принуждения для перехода крестьян к коллективным формам хозяйствования, о привлечении к работе специалистов сельского, а также о дотациях в размере 5 млн рублей для работы Выксунского металлургического завода.

"Многие предприятия находились в бедственном положении, потому что шла война. Вот текст одной из телеграмм от Ленина: "Принимая во внимание, что чрезвычайное положение Выксунских заводов, выдать ссуду в пять млн рублей на развитие производства". Еще одна телеграмма передает приказ Ленина о выдаче пособия: "Отпустить из средств государственного казначейства распоряжение Нижегородского губернского Совета рабочих и Крестьянских депутатов единовременное пособие в 100 тысяч рублей на приобретение семян и сельскохозяйственных орудий для беднейших крестьян погорельцев села Ризоватова." Достаточно знаменитым является документ, посвященный истории подавления мятежей: "В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание! Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый террор, вывести и расстрелять сотни проституток, спаивающих солдат. Ни минуты промедления!", – процитировал Пудалов.

Как отметил эксперт, выявление нельзя считать полностью законченным, так как в ходе исследования ученые до сих пор находят ранее не изученные документы. В соответствии с законодательством документы наиболее выдающихся деятелей, в частности писателя Максима Горького, первого председателя Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создателя первого в мировой истории социалистического государства Владимира Ленина, писателя Александра Пушкина передаются в хранилище в Москву или Санкт-Петербург, поэтому подлинники выявленных документов сейчас находятся в Москве.

"У нас на месте находятся заверенные фотокопии, с которыми работают историки. Изучение сложной эпохи становления Советской власти в России должно вестись максимально беспристрастно. Сегодня интерес людей к той эпохе особенно активен, там много противоречивых, но, безусловно, интереснейших фактов, с которыми разбираться помогает именно архив. Есть одно прекрасное изречение: "Рукописи не заговорят, если не научиться их понимать". Для того, чтобы они заговорили, требуется умение работать с текстом, терпение и внимание",- подвел итог Борис Пудалов.

Документы из архива Нижегородской области
Документы из архива Нижегородской области
Документы из архива Нижегородской области
Документы из архива Нижегородской области
Документы из архива Нижегородской области
Документы из архива Нижегородской области

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