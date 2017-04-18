Почти 80 документов с автографами и письмами Владимира Ленина выявлено в архиве Нижегородской области по данным на 2017 год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Почти 80 документов с автографами и письмами Владимира Ленина выявлено в архиве Нижегородской области по данным на 2017 год. Об этом руководитель комитета по делам архивов области Борис Пудалов сообщил в рамках пресс-конференции 21 апреля.

По его словам, в государственных архивах области на данный момент выявлено 78 документов с автографами Ленина. Это и собственноручно написанные им письма и телеграммы и подписи на машинописных документах.

Он отметил, что среди архивов переписки Ленина, связанных с историей региона имеются постановления об отпуске средств для Нижегородской ярмарки, на подготовительные работы по постройке моста через реку Оку; записки Ленина в Нижний Новгород о готовящемся белогвардейском мятеже, об усилении внимания за охраной артиллерийского имущества Волжской военной флотилии; телеграммы о закупке валяной обуви для Красной Армии в пределах Нижегородской губернии, о недопустимости отчуждения крестьянских земель в пользование совхозов и принуждения для перехода крестьян к коллективным формам хозяйствования, о привлечении к работе специалистов сельского, а также о дотациях в размере 5 млн рублей для работы Выксунского металлургического завода.

"Многие предприятия находились в бедственном положении, потому что шла война. Вот текст одной из телеграмм от Ленина: "Принимая во внимание, что чрезвычайное положение Выксунских заводов, выдать ссуду в пять млн рублей на развитие производства". Еще одна телеграмма передает приказ Ленина о выдаче пособия: "Отпустить из средств государственного казначейства распоряжение Нижегородского губернского Совета рабочих и Крестьянских депутатов единовременное пособие в 100 тысяч рублей на приобретение семян и сельскохозяйственных орудий для беднейших крестьян погорельцев села Ризоватова." Достаточно знаменитым является документ, посвященный истории подавления мятежей: "В Нижнем явно готовится белогвардейское восстание! Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов, навести тотчас массовый террор, вывести и расстрелять сотни проституток, спаивающих солдат. Ни минуты промедления!", – процитировал Пудалов.

Как отметил эксперт, выявление нельзя считать полностью законченным, так как в ходе исследования ученые до сих пор находят ранее не изученные документы. В соответствии с законодательством документы наиболее выдающихся деятелей, в частности писателя Максима Горького, первого председателя Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создателя первого в мировой истории социалистического государства Владимира Ленина, писателя Александра Пушкина передаются в хранилище в Москву или Санкт-Петербург, поэтому подлинники выявленных документов сейчас находятся в Москве.

"У нас на месте находятся заверенные фотокопии, с которыми работают историки. Изучение сложной эпохи становления Советской власти в России должно вестись максимально беспристрастно. Сегодня интерес людей к той эпохе особенно активен, там много противоречивых, но, безусловно, интереснейших фактов, с которыми разбираться помогает именно архив. Есть одно прекрасное изречение: "Рукописи не заговорят, если не научиться их понимать". Для того, чтобы они заговорили, требуется умение работать с текстом, терпение и внимание",- подвел итог Борис Пудалов.