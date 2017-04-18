Нижегородское УФАС с 2016 года оштрафовало организации на 4 млн рублей за нарушения при подключении к инженерным сетям Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Нижегородское УФАС в 2016 году – I квартале 2017 года выписало более 4 млн рублей штрафов организациям, осуществляющим присоединение к инженерным сетям. Об этом начальник отдела контроля естественных монополий ведомства Ирина Кошелева сообщила на пресс-конференции 24 апреля 2017 года.

По ее словам, организации, которые занимаются подключением объектов к инженерным сетям – электро-, газо-, теплоснабжению, – зачастую делают это с нарушениями. Так, за 2016 год и первый квартал 2017 года в УФАС поступило около 200 жалоб на такие организации. Нарушения были установлены в 90 случаях. "С точки зрения статистики нашего региона, это большая цифра", - отметила Кошелева.

Она подчеркнула, что за нарушение установленного порядка подключения предусмотрена административная ответственность, которая была введена с начала прошлого года. Размер штрафов для юридических лиц составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Предусмотрена и административная ответственность виновных должностных лиц: от 10 тысяч до 40 тысяч рублей при первичном нарушении, от 40 тысяч до 50 тысяч рублей – при повторном нарушении.

По информации Ирины Кошелевой, в 2016 году и в I квартале 2017 года общий размер штрафов, наложенных антимонопольным ведомством, составил 4,2 млн рублей. В настоящее время из этой суммы оплачено штрафов на 2,8 млн рублей.

Среди нарушений – попытки организаций возложить на граждан обязательства по строительству объектов (линий электропередачи, опор) за пределами их участков, навязать приобретение дорогих приборов учета, нарушение сроков договоров, некорректный расчет платы за подключение. Так, в 2016 году УФАС рассмотрело заявку гражданина с жалобой на высокую плату за подключение к электросетям – 1,2 млн рублей. Из договора следовало, что организации необходимо построить новую трансформаторную подстанцию и две линии электропередачи. Однако при выяснении обстоятельств оказалось, что необходимость в строительстве этих объектов отсутствует, а дом может быть подключен к ближайшей опоре по цене в 550 рублей. За это нарушение организация заплатила штраф 100 тысяч рублей, должностное лицо – 10 тысяч рублей.

СПРАВКА:

Согласно законодательству, существует несколько видов платы за присоединение к инженерным сетям. Одна из них – "льготная", которая призвана обеспечить возможность большинству потребителей получить услугу при условии выполнения минимального количества мероприятий для подключения. Так, "льготная" плата за подключение к электросетям составляет 550 рублей, для газораспределительных организаций она устанавливается индивидуально.