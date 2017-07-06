Нижегородский школьник предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский школьник предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 12 апреля 2017 года на ул. Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгород полицейские задержали 16-летнего подростка, который находился в состоянии наркотического опьянения. При досмотре у школьника был обнаружен пакетик с наркотиком растительного происхождения общей массой 0,85 гр.

В отношении задержанного было возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств). Вину в содеянном он признал, ранее не судим. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.