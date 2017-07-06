Зал судебных заседаний
Фото:
Нижегородский школьник предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 12 апреля 2017 года на ул. Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгород полицейские задержали 16-летнего подростка, который находился в состоянии наркотического опьянения. При досмотре у школьника был обнаружен пакетик с наркотиком растительного происхождения общей массой 0,85 гр.
В отношении задержанного было возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств). Вину в содеянном он признал, ранее не судим. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+