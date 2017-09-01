Преимущества покупки новой квартиры с чистовой отделкой

Новостройки с отделкой в последнее время пользуются спросом, поскольку так владелец квадратных метров может сэкономить массу времени и денег. Благодаря данной услуге от застройщиков, можно въезжать в квартиру сразу же, что импонирует большинству.

Эксперты говорят о том, что в ближайшее время таких предложений на рынке станет больше. В странах Европы практически все квартиры реализуются уже "под ключ" и такая практика популярна уже много лет.

Каковы же преимущества покупки квартиры с чистовой отделкой?

Главная выгода – это получение гарантий. В строительной сфере работает немалое количество мошенников и недобросовестных фирм. Если нет желания, становится их жертвой и пожинать плоды собственной халатности, то лучше сразу доверить чистовую отделку непосредственно застройщику, который возьмет на себя все бремя ответственности. То есть, если случайно прорвет трубы, то отвечать будет исполнитель, как гарант качества выполненных работ.



Покупая жилье с черновой отделкой или полным ее отсутствием, придется подготовить себя к обилию грязи, пыли и шума, причем и со стороны соседей, в том числе. Все вокруг будут заниматься созданием "уютного гнездышка". Выжить в таких условиях станет довольно сложно или просто невозможно. Материалы будут постоянно носиться по лестничным пролетам и коридорам, поэтому беспорядка сложно будет избежать.

Купив новостройку с отделкой, можно просто привести мебель, а также личные вещи и начать строить новую жизнь. Квартира предстанет перед владельцем уже готовой к заселению. Не будет нужды тратить время на создание проектов, поиск исполнителей и контроль их работы, а еще силы и нервы, чтобы все это пережить. Часто ремонт затягивается на неопределенный срок. Зачем рисковать и утруждать себя, если можно получить "все и сразу".

Ремонт от застройщика будет стоить в разы меньше, поскольку он сможет купить материалы по оптовым ценам и не станет слишком завышать стоимость услуги, поскольку ему необходимо реализовать квартиру в оптимально короткий срок. Найти квартиры с готовой отделкой можно в сети. Выбор очевиден, а алгоритм предельно прост.