Расширение ассортимента труб от Чебоксарского производителя порадовало российский рынок уникальными поступлениями

Совсем недавно известный российский производитель труб освоил ремесло изготовления нового типа изделий ИЗОКОРСИС, отличающегося типоразмером 8/12 см. Новизна состоит в том, что вплоть до заявления о начале выпуска, трубозавод не производил изделия с таким большим диаметром.

Установлено, что основной областью использования труб рассматриваемого типа представлено сооружение канализационных систем безнапорных. Кроме того, широкое применение таковым найдется и в строительстве систем водоотвода в грунтах промерзающих. Их также много успешно эксплуатировать в районах с многолетним периодом мерзлоты. В настоящее время первые партии труб уже были использованы на мостах в надземной прокладке, на "народных гаражах", путепроводах.

В конструкции анализируемых изделий была использована и такая технология, как ппу изоляция. Трубы состоят из двух полиэтиленовых частей, обмотанных соответствующими изоляционными материалами. Они имеют мягкий наружный слой и внутренний профилированный, располагающий внешностью гофры. Трубы теплоизоляционного типа производятся из особенного полиэтилена, обладающего увеличенной плотностью и жесткостью колец. В то же время, изделия Чебоксарского завода отличаются сравнительно небольшой массой, что существенно упрощает процедуру их транспортировки на внушительные расстояния. Кроме того, за счет этой особенности их монтаж производится значительно легче.

Стоит подчеркнуть, что многогранное использование труб в строительных работах обусловлено тем, что каждая из таковых дополнительно оснащается кабель-каналом и кабелем греющего типа. В результате общие показатели рабочего ресурса анализируемых конструкций достигают более 50-ти лет.

Чебоксарский завод труб стал первопроходцем в изготовлении таких изделий, и пока еще на территории Российской Федерации нет ни одного другого предприятия занимающегося изготовлением труб подобного типа и диаметра. Этот фактор дает компании явное преимущество. предположительно изготовление описанного товара выведет ее в число лидирующих на российском рынке.

Организация занимается изготовлением и продажей труб для канализаций, газопроводов, предприятий пищевой промышленности, систем холодного водоснабжения (незамерзающего).