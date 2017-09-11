Назначение и особенности работы тахографа в авто

Тахографом называют бортовой самописец, работающий в круглосуточном режиме. Этот прибор записывает всю информацию о скорости и времени нахождения транспортного средства в пути, следит за соответствием маршрута. Он также может предоставить сведения о том, какое количество времени водителем потратит на отдых, находясь за рулем машины. Ведь организм человека не «железный», поэтому не может нормально работать без перерывов на отдых.

При помощи тахографа будет четко зафиксировано, какое количество часов водитель потратил на отдых и работу. Однако со временем точность работы прибора стоит проверять. О том, как провести калибровку аналогового тахографа можно узнать на странице.

Обычно данное мероприятие состоит из одинаковых этапов. Сначала производится сверка модели устройства с применяемым оборудованием. После этого выполняется поиск разнообразных неутвержденных устройств или манипуляций, оказывающих влияние на работу прибора. После чего начинается проверка агрегата, по ходу которой проверяется целостность соединений с бортовым устройством и КПП. Затем идет настройка прибора и его проверка на работающем автомобиле. Конечным этапом калибровки являются опломбировка прибора со всеми сопутствующими мероприятиями. После этого собственнику ТС специальный документ, так называемый калибровочный сертификат.

Как известно, современный тахографический прибор является электронным устройством, которое имеет стандартные размеры. На передней его части расположен монохромный дисплей, а также несколько кнопок, которые позволяют управлять устройством: выводить сведения на экран. Особенности конструкции прибора таковы, что в ней также предусмотрено размещение GPRS-модема. С его помощью информация может передаваться на главный сервер и храниться на нем любое время.

Согласно законодательству весь коммерческий транспорт, включая пассажирские и грузовые машины, должен оборудоваться цифровыми тахографами. Причем это должны быть современные устройства, которые могут считывать карты, а также подключаться к печатному оборудованию (принтерам).