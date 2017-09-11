Особенности и преимущества велосипедов с электромотором

В настоящее время электровелосипед стал пользоваться большой популярностью, особенно среди людей, которые отдают предпочтение доступному экологическому транспорту.

Данная техника представляет собой обыкновенный вело-байк, на раму которого установлен электропривод. Эксплуатация велосипеда с электротягой в нашей стране не требует никакого дополнительного обучения или получения специальных водительских прав, конечно, если мощность силовой установки менее 250 Вт.

Электрический велосипед прекрасно подойдет для быстрого и удобного передвижения людям, которые имеют разный уровень физической подготовки. Использование такого транспорта является отличным решением, благодаря которому сохраняется экология. Кроме того, вело-байк с мотором станет прекрасным вариантом для организации комплексных развлекательных и спортивных мероприятий.

При работе электромотора такого велосипеда полностью отсутствуют какие-либо выбросы загрязняющих атмосферу веществ. Передвижение на таком транспорте осуществляется за счет электромотора, который питается от аккумуляторной батареи.

Если сравнить велосипед с электроприводов с традиционным транспортом, то у первого имеется немало весомых преимуществ, а именно:

• Простота обслуживания, компактность и малый вес;

• Возможность проехать значительное расстояние без подзарядки (дозаправки). Сделать это может даже мало подготовленный велосипедист;

• Использование транспорта в нескольких режимах движения, используя только педали либо электромотор, в комбинированном режиме;

• Быстрая зарядка батареи от электрической сети. Более низкие траты на энергоносители (топливо);

• Минимальные эксплуатационные расходы на обслуживание и ремонт по сравнению с автотранспортом;

• Высокая мобильность, способствующая быстрому преодолению пробок.

Сегодня в продаже можно найти специальные комплекты, которые позволяют переоборудовать обычный велосипед. В него входит мотор-колесо, контроллер и аккумуляторная батарея. Как правило, стоимость самого дешевого комплекта обычного велосипеда сопоставима со стоимостью нового электро-байка. Поэтому к покупке лучше сразу рассматривать последний вариант.