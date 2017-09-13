СОУТ - Экспертный центр охраны труда и экологии

Проведением работ, которые касаются охраны труда и экологии на предприятиях, с успехом занимается Экспертный центр охраны труда и экологии. К вашим услугам аутсорсинг охраны труда. Проведение СОУТ имеет массу преимуществ. Таким образом становится возможным повысить престиж и деловую репутацию компании, ее конкурентоспособность. Кроме того, разрабатываются и реализовываются мероприятия, целью которых является улучшение условий труда сотрудников тех или иных компаний. Теперь каждый сотрудник будет в должной степени информирован касаемо условий труда на рабочем месте. Также он будет знать о том, что существует опасность повреждения здоровья. Каждому будет разъяснено, как защитить себя от воздействия вредных и опасных факторов производства. Это важно для тех, кто трудится на местах, где условия труда вредны или опасны. Каждый будет информирован о гарантиях и компенсациях.

Осуществляется на должном уровне контроль за тем, в каком состоянии находятся условия труда на рабочих местах. Проводятся обязательные предварительные медосмотры при поступлении на работу. Работникам будут установлены предусмотренные трудовм кодексом гарантии и компенсации.

И это - далеко не все достоинства проведения СОУТ. Их намного больше.

С помощью испытательной лаборатории, которая есть в Экспертном центре, становится возможным проводить качественные исследования профессионалами компании. На сайте ecote.ru вы сможете более подробно узнать о лаборатории. Для того чтобы провести качественную и максимально точную спецоценку по условиям труда, необходимо заключить договор, рассчитать количество рабочих мест. Также рассчитывается цена для проведения спецоценки и сроки выполнения этого процесса. Специалисты проводят необходимые измерения в заранее оговоренные сроки. При этом согласовываются промежуточные результаты и разрабатываются необходимые документы. Это касается и документации, необходимой для подачи декларации в ГИТ. В течение пяти лет клиенты могут абсолютно бесплатно консультироваться у специалистов компании по возникшим вопросам.

Аутсорсинг охраны труда поможет вам оптимизировать расходы. Это - реальная возможность для того, чтобы можно было быть в курсе всех возможных рисков. Весь объем работ, указанный в договоре, специалисты выполняют оперативно, надежно и безопасно. В своей работе специалисты используют массу знаний и умений, достойный опыт касаемо области охраны труда. Возможно обслуживание комплексного характера. Это касается и оханы труда, и пожарной безопасности, а также экологии.