Почему стоит покупать мебель от производителя?

Приобретать мебель можно в магазинах или на заказ от мастерских. Последний вариант приоритетен, поскольку дает ряд преимуществ. Сотрудничество напрямую с производителем – это покупка мебели, которая идеально впишется в жилое пространство. Все необходимое для этого можно подобрать на сайте mebel-vek.ru от производителя мебели.



В магазине покупатель сталкивается со следующими проблемами:

• Ассортимент включает в основном брендовые изделия. Это значит, что на мебельную продукцию уже делается наценка не только от дилера, но и от марки.

• Не каждый мебельный салон может похвастаться соблюдением правил хранения мебельной продукции. Это приводит к тому, что изделия получают повреждения на складе, при упаковке.

• Выбор в мебельных магазинах далеко не так широк. Найти эксклюзивную и уникальную вещь, как правило, проблематично.

Что предлагает производитель?

Мебель на заказ изготавливается согласно следующим этапам:

• Проводится консультация с клиентом. Уточняются характеристики изделия, мастер может выехать на дом к заказчику. Благодаря этому можно просчитать строительно-технические параметры комнаты и подобрать шкаф или кухонный гарнитур, который не нарушит комфорт жилого пространства.

• Ключевая стадия – это выбор сырья. В мастерской можно заказать бюджетную мебель из искусственной древесины или сделать акцент на массив. Мебель из массива традиционно вынослива и надежна. Высокая плотность обеспечивает устойчивость к микроклиматическим изменениям и механическим воздействиям.

• На изготовление уходит от одной до двух недель. Это касается не только формирование каркаса мебельного объекта, но и установки фурнитуры, оформление дизайнерских украшений. В частных мастерских к работе привлекаются опытные специалисты и художники.

Почему это рентабельно?

Даже если мебель на заказ выйдет дороже предложения в магазине, это выгодно. В свое распоряжение клиент получает гарантированно новый товар, который не отсырел, не потрескался и не получил дефектов во время перевозки.

Цветовая композиция, конфигурация ящиков и отделений подбирается согласно индивидуальным запросам. Предварительно мастера составляют план и проект, где учитывается расположение медиа и бытовой техники, кухонных приборов, одежды и других личных вещей.

Перед подписанием договора сотрудники мастерской составляют подробную смету. Это поможет сориентироваться в затратах и при необходимости купить мебель в рассрочку.