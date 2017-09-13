Аттестация по охране труда - для руководителей и работников

Уровень квалификации сотрудников, который присваивается специализированным учебным заведением - это не что иное как аттестация. Это показатель уровня, а также возможностей. На сайте http://5024366.ru/attestatsiya-po-okhrane-truda.html вы более подробно узнаете о том, что представляет собой аттестация по охране труда как для руководителей, так и для сотрудников.

Речь идет о комплексе мероприятий, целью которых является обеспечить организации, а также сотрудников, которые там работают, ведением делопроизводства максимально безопасно. Труд работников должен быть максимально защищен. Если работник проходит аттестацию, то он сможет организовать работу на производстве таким образом, что она будет максимально безопасной. Когда есть подобная аттестация, то у работников в наличии удостоверение. На сайте вы сможете ознакомиться с образцом подобного документа, который выдается на три года.

Если у руководителя предприятия и его заместителей нет документа об аттестации по охране труда, либо этот документ неграмотно оформлен, то в результате по закону руководители будут наказаны соответствующими инстанциями, осуществляющими строгий контроль в этой области. Если вы оформляете документ здесь, на сайте, это гарантия того, что все оформлено правильно. Такой документ вы сможете предъявлять любому органу контроля.

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