Феодосия – крымская жемчужина

Многие люди еще ни разу не были в Крыму. И именно им интересно все, что связано с этим местом. В Крыму есть возможность провести лето на море. Для этого нужно выбрать один из курортов, расположенных вдоль берега. Таких курортов на полуострове довольно много. И выбрать какое-то конкретное место порой бывает не так уж и просто. Все крымские курорты очень отличаются друг от друга. И сегодняшняя статья опишет конкретный крымский городок – Феодосию. Здесь мы расскажем о том, что можно будет в нем посмотреть, какие пляжи там есть, дадим обзор местным достопримечательностям. Такси Симферополь Феодосия поможет добраться до места.

Чтобы приблизительно представить город Феодосию, нужно образно представить морской залив, узенькие улочки, красивейшую набережную, милые домики, цветочные клумбы и фонтаны, добрых людей. Все это есть в Феодосии. А теперь рассмотрим местные прелести более конкретно.

В Феодосии шикарный залив. По береговой линии залива раскинуты разные пляжи – песчаные, галечные, ракушечные, дикие. В городе есть остатки Генуэзских крепостей, причем проход туда абсолютно бесплатный и круглосуточный. Находятся они в старой черте города, на Карантине. Именно тут раньше был центр города. Здесь можно увидеть остатки греческих колонн, зданий, ворот. Есть в районе крепости кладбище, на котором захоронены солдаты войны. Там же до сих пор действует древний храм. Вообще эти места пропитаны исторической атмосферой. Гуляя по улицам возле крепости в голову лезут разные мысли. Начиная с представлений, как строилась крепость, заканчивая картинками, которые могли тут происходить во время войны.

Феодосия славится также картинной галереей Айвазовского. В галерею обязательно нужно сходить, причем всей семьей. Цена посещения ее вполне приемлемая, а эмоции, которые получаешь от обзора картин и прогулки по галерее, не сравнятся ни с чем.

Приезжие люди ценят в Феодосии так же и то, что здесь много фонтанов, есть хорошие рестораны и столовые. Молодежь до утра отрывается в ночных клубах. Так же в городе продуман отдых с детками. Здесь есть несколько разных парков с детскими аттракционами.

Есть в Феодосии дельфинарий. Аквапарка здесь нет. Ближайший аквапарк находится в поселке Коктебель. Это примерно полчаса езды на автобусе или на автомобиле.

Приезжайте на отдых именно в Феодосию. Здесь всегда есть где остановиться и на что посмотреть.