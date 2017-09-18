Счет в иностранном банке - как открыть, для чего?

Для тех, кто хочет выгодно вложить и сохранить свои финансы, отличным решением станет открыть счет за рубежом. Но здесь весьма важно не ошибиться, выбирая банк. Вы всегда сможете надежно открыть счет в иностранном банке, обратившись в компанию GSL. Здесь ценят клиентов и делают все возможное, чтобы каждый остался доволен. Вы сможете узнать ответы на вопросы, которые связаны с открытием банковских счетов за рубежом, узнаете, как правильно открыть оффшор, основные аспекты подобной процедуры. Кроме того, к вашим услугам - тарифы на обслуживание и стоимость переводов. Здесь вы найдете полезную информацию о том, в какой именно стране лучше всего открыть счет на иностранную компанию. Все нюансы касаемо открытия счетов и обслуживания в иностранных банках будут вам известны.

Подобный счет - отличное решение для тех, кто собирается вести дела за рубежом. А может быть, ваша цель - открыть мерчант аккаунт для интернет-бизнеса? Тогда счет за границей также будет вам весьма полезен. Это касается и тех, кто просто решил увеличить свои доходы в финансовом плане. Ведь в зарубежных банках чаще всего процентные ставки по вкладам достаточно высоки.

Определитесь со страной, где вы собираетесь открывать счет. Здесь важно, для какой цели вам нужен счет. Достаточно престижны западноевропейские банки, но здесь не заинтересованы в расчете нерезидентов через кассовое обслуживание. В этом случае подобный выбор будет абсолютно нерентабельный. Подобные операции лучше всего проводить через Латвийские банки. То же касается Эстонских.

Необходимо зарегистрировать новую компанию или приобрести уже готовую. Важно, чтобы компания была зарегистрирована за рубежом. Далее выбирайте банк. Наиболее популярны Прибалтийские. Здесь есть возможность, что вас обслуживать будут на русском языке, что очень важно для многих. Кроме того, цены на банковские продукты здесь достаточно лояльны. Не менее надежны банки Дании и Германии. Также в список следует добавить Австрийские банки.

Теперь вам нужно подать заявку в банк на то, чтобы вам открыли счет. Для этого требуется подготовить пакет документов.