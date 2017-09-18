Служба Дез Групп - Санэпидемстанция в Москве

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Профессионалы с большим опытом работы и массой знаний, умений, проводят качественную дератизацию, дезинсекцию, а также дезинфекцию. Проводится очистка мусоропровода и дезодорация.

Если необходимо уничтожить вредных грызунов, то проводится комплекс мер, направленных на эффективный результат. Речь идет о дератизации. Благодаря комплексным мерам и индивидуальному подходу, становится возможным в полном объеме уничтожить мышей и крыс, а также других вредителей на вашей территории. Этим займутся профессионалы, которые справятся с любыми, даже неимоверно сложными задачами быстро и надежно, максимально безопасно.

Для того чтобы вывести вредных насекомых, таких как блохи и клопы, весьма эффективна дезинсекция. Компания специализируется на выведении клопов и клещей, тараканов. Здесь оказывают профессиональные качественные услуги по дератизации и дезинсекции, а также дезинфекции.

Возможна дезинфекция плесени и грибка, а также бактерий.

Для того чтобы качественно очистить и дезинфицировать мусоропровод, необходимо специальное оборудование. Оно есть в компании. Специалисты устранят отложения, осуществят промывку клапанов мусоросборников. Проводится дезинфекция мусоропроводной системы. При этом специалисты используют безопасные и сертифицированные химические средства. Также проводится качественная дезодорация, сушка мусоропроводов. В результате исчезнут опасные инфекции, а также неприятные запахи. Восстанавливаются санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, комплексная очистка, проводимая систематически, позволит предотвратить засоры, возникающие во время эксплуатации мусоропровода. Вы останетесь довольны результатом. Когда за дело берутся специалисты-профессионалы, результат всегда достойный.