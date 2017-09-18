Стальные трубы: в чем особенности их производства и преимущества?

Всевозможные изделия из стали нашли широкое применение в различных производственных сферах. При изготовлении труб из этого материала именно он играет важнейшую роль. Производство такой металлопрокатной продукции — это процесс, отличающийся особой сложностью и большими временными затратами. Это касается также выпуска стали для нее. Подобрать стальные трубы можно на сайте.

Нержавеющая сталь — это универсальный материал, которому свойственны широкое распространение и огромная популярность. Из стали сегодня изготовляется самая разнообразная продукция. Стальные трубы в настоящее время рассматриваются как наиболее популярные трубопрокатные изделия.

На сегодняшний день стальные трубы представлены множеством разновидностей. К ним относятся прежде всего профильные, сварные, котельные, бесшовные и литые изделия. Каждая разновидность стальных труб изготовляется по своей уникальной технологии. К примеру, для производства литых изделий используют специальные труболитейные машины, сварных — метод сварки, с помощью которого скрепляют друг с другом необходимые по форме стальные листы, а для изготовления бесшовных труб применяется холодно- или горячекатаный метод, позволяющий прессовать предварительно подготовленные стальные болванки.

Стальные трубы бесшовного типа — это наиболее надежная трубопрокатная продукция. У них полностью отсутствуют швы, которые, как известно, существенно увеличивают вероятность разрыва коммуникации.

Если к той или иной стальной трубе предъявляются повышенные требования, то она подвергается дополнительной обработке. Наиболее распространенной сегодня является антикоррозионная обработка, благодаря которой изделия не только приобретают способность противостоять неблагоприятным внешним факторам, но и становятся более качественными и совершенными в плане определенных физических свойств. К материалам, посредством которых осуществляется обработка стальных труб, относятся прежде всего антикоррозионная краска, пластик и цемент.

Методы, использующиеся для изготовления стальных труб, определяют особенности их дальнейшей эксплуатации. Каждое подобного рода изделие относится к тому или иному классу. Чаще всего встречаются стальные трубы 6-го класса. Класс того или иного изделия можно определить по определенным его свойствам, например, функциональному назначению, материалу, использующемуся для его изготовления, технологии производства, степени однородности материала и форме поперечного разреза.

У стальных труб есть много бесспорных преимуществ и положительных качеств. Это чрезвычайно прочные, простые в монтаже, пластичные и легкие изделия, которые благодаря всем этим достоинствам существенно превосходят любую другую трубопрокатную продукцию.

Единственный недостаток труб из стали — это неспособность эффективно противостоять коррозии. Но если учесть то, что такие изделия могут обрабатываться различными материалами, этот недостаток сводится к минимуму или вовсе исчезает.