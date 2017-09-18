Автоматические установки газового пожаротушения

Для того чтобы своевременно обнаружить пожар, быстро провести ликвидацию очага возгорания на автотическом уровне, с успехом используют системы автоматического газового пожаротушения. ПРи этом на централизованный пульт охраны передается сообщение о том, что возник пожар. Происходит извещение сигнализацией - как звуковой, так и световой, тех, кто оказался рядом с зоной поражения. К вашим услугам "Объединение Грана (Алтай)". Системы газового пожаротушения в зависимости от того, какое именно вещество используют во время ликвидации пожара, может отличаться типами воздействия на очаг возгорания. При применении деоксидантного типа из помещения вытесняется кислород инертным газом, который не поддерживает горение. Ингибиторные вещества угнетают химические процессы, которые происходят на фоне реакции горения. В баллонах могут содержаться сжатые или сжиженные газы. В любом, и сжатом, и сжиженном состоянии, используется двуокись углерода.

Газовое пожаротушение применяют в компьютерных центрах и музеях, библиотеках и хранилищах. Из явных преимуществ газового пожаротушения стоит выделить экономичность в использовании. В установке используют исключительно разрешенные вещества.

Еще одно из достоинств - газообразное состояние. Здесь наблюдается моментальный переход в газообразное состоянии, даже в случае отрицательных температур окружающей среды. Газовые ОТВ эффективно и быстро подавляют огонь при минимуме концентрации газа в воздухе. Кроме того, стоит добавить в список плюсов и отсутствие токсичных составляющих, а также негативных остаточных явлений. Достаточно в течение недолгого промежутка времени проветрить помещение после пожара, и оно будет снова пригодно для того, чтобы там находились и работали люди. Газовое пожаротушение не вредит электротехническому оборудованию. Это тоже явное достоинство.

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