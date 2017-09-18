Украшаем дом к Новому Году-2018: традиционный стиль и оригинальные идеи

Наряжать гостиную разноцветными елочными шариками, сверкающими гирляндами и блестящей мишурой обожают и дети, и взрослые. Продуманный новогодний декор дома создаст неповторимую атмосферу волшебного праздника, подарит много приятных эмоций, порадует домашних и гостей. Богато украшенная живая или искусственная елочка — неотъемлемый атрибут Нового Года. Если задекорировать оконные стекла, двери и мебель, помещение превратится в драгоценную шкатулку и прощание со Старым Годом пройдёт в чудесной обстановке. Купить новогодние товары в Нижнем Новгороде можно на сайте http://www.ogni-elki.ru.

Оконные стекла — огромное поле для творчества

Окна всегда должны блистать чистотой, а в канун новогодних праздников прозрачным стеклам позволяется красиво нарядиться. Необычно украшенные окошки придадут декору законченность и восхитят прохожих. Существует несколько эффектных способов «оконного дизайна». Можно:

- Нарисовать на стекле Дед Мороза, Снегурочку, упряжку с оленями акварельными или гуашевыми красками.

- Сделать вытынанки. Ажурные картины, вырезанные из белой бумаги, напоминают морозные узоры и позволяют бюджетно украсить окошки.

- Изготовить самодельные гирлянды из разноцветной бумаги или картона, елочных шаров, сосновых шишек и повесить в оконном проёме.

Двери — плацдарм для новогоднего декора

Такая банальная и привычная деталь интерьера, как дверь при креативном подходе превратится в новогодний арт-объект. Самым простым решением будет прикрепить на полотно двери симпатичный рождественский венок или готовую подвеску из глянцевых шариков и колокольчиков на атласной ленте. Отличным вариантом станет большая аппликация в форме нарядной ели, улыбающегося Дед Мороза или милого снеговика. При склонности к минимализму ограничьтесь небольшим декором на дверную ручку.

Украшения для полочек — милые детали и тщательный дизайн

На полочках, стенке, комоде можно создать настоящую праздничную инсталляцию. Расставьте на незанятой поверхности корпусной мебели маленькие елочки и вазы, заполненные новогодними бусами. Если свободных полочек для декора нет, сделайте фальш-камин из полиуретановой плитки и плинтуса. На импровизированной каминной полке поставьте подсвечники и сувениры с новогодней тематикой. Электрическая гирлянда заменит огонь. А к верхней части камина прикрепите стилизованные рождественские чулки.

Украшение дома новогодней атрибутикой приносит не меньше радости, чем сам праздник. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Ведь это отличный способ продлить чудесное настроение.