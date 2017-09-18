АТОЛ FPrint-22ПТК - преимущества

Для предприятий, в которых пропускная способность - средняя, независимо от того, насколько велики масштабы, а также какова сфера деятельности, отличным помощником станет АТОЛ FPrint-22ПТК. Речь идет о программно-техническом комплексе. На сайте http://fiscal.atol.ru/catalog/newktt/atol-fprint-22ptk вы сможете более подробно узнать о фискальном регистраторе и приобрести его по доступной, демократичной стоимости.

Из явных преимуществ агрегата стоит выделить то, что он совместим с любой из самых распространенных и популярных операционных систем. Кроме того, возможно как горизонтальное. так и вертикальное расположение. Всегда есть возможность выбрать наиболее удобный способ подключения к компьютеру. То же касается сети интернет. Быстрая печать, при этом есть возможность автоматически отрезать чековую ленту. Заправить бумагу достаточно просто, то же касается замены фискального накопителя. Здесь - повышенная производительность платформы. В результате сокращается общее время на формирование чека, а также документации для отчетов.

Эта модель достаточно востребована. Уже более шести лет она остается на пике популярности. Здесь - высокое качество, удобство и надежность. Всегда есть возможность разместить на чеке маркетинговую информацию. Здесь есть место информации о скидках и специальных акциях, а также другой полезной информации, благодаря которой становится возможным создавать лояльные отношения с покупателями.

Теперь магазина сможет работать без перебоев круглосуточно. Благодаря продуманной конструкции АТОЛ, становится возможным не допустить различные ситуации, из-за которых возможны были бы сбои в работе кассы. Благодаря специальной конструкции устройства, становится возможным менять чековую ленту практически мгновенно - не более трех секунд уходит на процесс заправки бумаги.

АТОЛ - надежный помощник для самостоятельной регистрации ККТ. Кроме того, стоит добавить в список достоинств простоту диагностики и настройки на необходимый интерфейс подключения к компьютеру - благодаря сервисному режиму. Результат не разочарует покупателей. Он - достойный.