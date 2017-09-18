Системы кондиционирования и вентиляции помещений - Климат проект

Для того чтобы обеспечивалась хорошая работоспособность сотрудников на предприятии, очень важно, чтобы в помещении были благоприятны параметры воздуха. Для этого необходимо грамотно подобрать и установить системы кондиционирования и вентиляции воздуха. Из характеристик микроклимата стоит выделить температуру и влажность, а также состав воздуха. При отсутствии функционирования системы вентиляции, концентрация углекислого газа внушительно растет, в результате люди устают и у них портится настроение. Очень важно правильно выбрать кондиционер. Для этого следует учитывать функции, которые дополнительно к охлаждению, очищают воздух, осушают и обогревают его. Кроме того, здесь важна площадь, которая будет обслуживаться, а также то, сколько там будет находиться человек. Еще не менее важно назначения помещения, в котором будет установлена система кондиционирования.

Компания Климат Проект предлагает надежные и качественные системы вентиляции, кондиционирования и увлажнения по доступным ценам. Здесь масса преимуществ. Инженерные технологии компании увеличивают энергоэффективность на шестьдесят процентов, сокращают затраты на эксплуатацию до сорока пяти процентов и минимизируют уровень шума.

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