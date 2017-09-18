Преимущества речного песка

В современном строительстве достаточно востребован речной песок. Подобный материал отличается уникальными характеристиками. Он является одним из основных составляющих большинство строительных материалов. Если вы хотите купить речной песок, то перейдите по этой ссылке. Цена вас приятно удивит и порадует. Качество - на высоте.

Из явных преимуществ речного песка стоит выделить чистоту этого сыпучего материала. Здесь практически нет примесей. Кроме того, материал отличается твердостью. Его с успехом используют для того, чтобы приготовить растворы, которые используют для тех или иных задач. Этот материал универсален, он подходят для большинство видов строительства.

Благодаря особенной чистоте речного песка, его используют в строительстве бетонных конструкций, выполняющих роль несущих оснований. Подобный вид строительного материала с успехом используют при возведении многоэтажек, устройстве фундаментов, а также при производстве бетона и кирпича. То же касается тротуарной плитки и наполнителей, штукатурки. Достаточно часто речной песок применяют при обустройстве дренажного слоя и в строительстве дорог.

Речной песок отличается такими свойствами как удельный вес и однородность, а также сыпучесть. В список следует добавить коэффициент фильтрации. В комбинации подобные характеристики определяют цену песка.

Речной песок используют при производстве стекла, а также в цветоводстве и аквариумистике. Он прекрасно пропускает влагу и предотвращает разрушение, а также загнивание различных конструкций. Это экологически чистый материал, который безопасен касаемо уровня радиации и в нем нет токсичных включений. Поэтому подобным песком даже наполняют детские песочницы.

В зависимости от марки и фракционного состава насыпи, спектр применения речного песка может отличаться. Перед тем, как приобретать подобный материал, стоит определиться с видом работ и ознакомиться со свойствами приобретаемого продукта. На сайте вы приобретаете высококачественный материал, без глинистых добавок, камней и ила, также в нем отсутствует пыль.