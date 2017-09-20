Гендиректор АПЗ Олег Лавричев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Бизнес

Олег Лавричев и Валерий Шанцев Фото: Дмитрий Косолапов

Генеральный директор АО "АПЗ", депутат Заксобрания Нижегородской области Олег Лавричев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

21 сентября в Нижнем Новгороде в усадьбе Рукавишниковых губернатор Валерий Шанцев вручил государственные награды лучшим жителям региона - работникам промышленных предприятий, науки, культуры и образования.

За заслуги в разработке и внедрении новейшей техники, технологий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и в связи с 60-летием со дня образования АПЗ Олег Лавричев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Для меня очень волнительно и почетно получить столь высокую награду. Я искренне благодарен за столь высокую оценку моей деятельности, за оценку работы всего многотысячного коллектива Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина, в котором имею честь трудиться", - сказал Лавричев.

"Приятно, что руководство страны, области сейчас уделяет большое внимание оборонно-промышленному комплексу, развитию новых и современных технологий и производств. Мы загружены работой, ежегодно прибавляем в объемах производства, разрабатываем и производим новые виды современных высокоточных приборов и систем управления летательными аппаратами. Обязательства по государственному оборонному заказу ежегодно выполняем качественно и в срок. Продукция завода - и оборонная, и гражданская – является гордостью города, региона, страны. Как градообразующее предприятие поддерживаем все социально-значимые городские программы, принимаем активное участие в благоустройстве Арзамаса, восстановлении православных святынь. Мы возрождаем вековые традиции народных промыслов и гостеприимства хлебосольной "гусиной столицы". Иметь такую награду не только почетно, но и ответственно, ведь впереди дальнейшая работа во славу нашего города, области, страны", - добавил он.

Почетное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" присвоено работникам АО "АПЗ": слесарю-инструментальщику VI разряда инструментального цеха №65 Валерию Васильевичу Гурлову; наладчику станков и манипуляторов с программным управлением VIII разряда механического цеха №54 Сергею Сергеевичу Кисарову; токарю VI разряда механосборочного цеха №56 Ивану Яковлевичу Никитину; слесарю-сборщику авиационных приборов разряда сборочного цеха №49 Михаилу Васильевичу Фомину.