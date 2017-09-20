Преимущества аренды 1С в облаке

Достаточно часто бухгалтерия 1С переводится в облако. Это логическое развития для предприятия, желающего сделать максимальным уровень безопасности, сохранить в тайне все важные данные и добиться высочайшей мобильности. Для надежной защиты архивов информационного характера от опасности их потери, всегда уместна аренда 1С в облаке. На сайте аренда-ит.ру вы сможете арендовать приложения 1С, а также Microsoft. Теперь вы сможете достойно работать с современным программным обеспечением через виртуальную интернет-сеть. При этом компания берет на себя вопросы касаемо лицензирования и обслуживания. То же касается обновления систем информации.

Из явных преимуществ подобной услуги стоит выделить конфиденциальность. Кроме того, вся бизнес-информация теперь будет в безопасности. Вы сможете размещать информацию в закрытых дата-центрах. К вашим услугам - непрерывный аудит безопасности.

Перейти на 1С Бухгалтерию 3.0 вы сможете бесплатно. Далее вы сможете работать с программой через браузер. К вашим услугам - новый, весьма удобный и понятный интерфейс.

Вы можете сократить расходы как на создание, так и на содержание инфраструктуры IT. Теперь вам не понадобится приобретать дорогое программное обеспечение. То же касается серверного оборудования. Вы сможете минимизировать затраты на обслуживание и поддержку, гибко управлять затратами на IT.

Вы можете взять на вооружение современные технологии. Подключение возможно из любого места, в удобное для вас время, с любых устройств.

Из явных достоинств аренды 1С в облаке стоит выделить то, что сервера защищены максимально надежно. Потому сохранность всех данных предприятия гарантируется. Кроме того, практически невозможен несанкционированные доступ к важным файлам. Ведь здесь используют шифрованные каналы связи.

Есть удаленный доступ. Стало возможным в полном объеме осуществлять контроль движения активов предприятия, находясь где угодно. В программу вы сможете войти при помощи любого мобильного гаджета.

Эта программ совместима с другими формами отчетности в электронном виде. Есть возможность масштабирования в индивидуальном порядке, в соответствии с вашими потребностями.