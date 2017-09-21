Объединение Грана (Алтай) - мука и крупы Алтая

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Мука просто незаменима для приготовления различных вкусных лакомств. И от того, насколько она качественна, зависит результат ваших стараний. Алтайская мука гарантирует отсутствие искусственных добавок. Алтайская мука при приготовлении теста мгновенно размешивается, при этом не остаются комочки.

Эта мука прекрасно ведет себя с дрожжами. Из нее получается непревзойденное тесто и конечно, вкуснейшие лакомства.

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