Не оставляйте без присмотра свои губы

В современном мире есть множество факторов, оказывающих негативное воздействие на кожу губ: сухой воздух, дым или смог, солярии, в которых есть вредное ультрафиолетовое излучение. К тому же, сами женщины наносят вред своим губам, ведь они красят губы матовыми губными помадами. А они, как известно, сами по себе впитывают влагу из кожи губ. Вследствие этого губам необходим должный уход в зависимости от сезона: в зимний период необходимо питание, летом же необходимо увлажнение, а также регулярная защита от ультрафиолетового излучения. Для этого есть специальный продукт - бальзам для губ или же можно использовать тинт.

Следует различать, какие из них стоит брать, а какие нет. Следует внимательно прочитать состав, прежде чем покупать данное ухаживающее средство. Остерегайтесь отходов нефтеочистки, то есть углеводородов. Предельные углеводороды образуют на коже губ слой, под которой кожа не может дышать и не способна впитать в себя полезные вещества, которые есть в составе косметического средства. Также этот список пополняют трёхатомные спирты, салициловая кислота, камфора, отдушки и ароматизаторы, ментол.

Хороший бальзам для губ содержит воск, натуральные масла, эфирные масла, УФ фильтр (SPF), азулен, витамины, натуральный мёд, растительные экстракты.

Существует несколько форм бальзамов для губ: стик, сфера, банка, мягкая упаковка. Эффективны все формы, но удобнее, конечно, мазаться из стика или сферы, а мягкая упаковка и банка подойдут для дома, потому что иногда их приходится мазать с помощью подушечек пальцев, что не всегда гигиенично.

Однако женщины любят приукрасить себя используя губные помады. Стоит помнить, что эти косметические средства вытягивают много влаги из кожи губ, особенно матовые помады, поэтому стоит наносить под помаду бальзам для губ. Но косметологи придумали средство 2-в-1: цветной бальзам для губ или тинт. Их отличие в том, что цветной бальзам для губ наносится и остаётся на губах, а тинт в свою очередь наносится тонкой плёнкой и снимается, оставляя на губах цвет и питательные вещества. Но уход за губами не ограничивается лишь косметической стороной. В медицине есть разные болезни губ: герпес или хейлит (доброкачественное воспаление губ), трещина на губе. Чтобы предотвратить это, необходимо тщательно следить за губами: контролировать рацион, выбирать только качественную косметику. Если регулярно ухаживать за губами, они станут такими, какими их желают видеть множество женщин: бархатными, нежными, мягкими.